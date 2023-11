La Villa Falcone e Borsellino di Sant’Agata Militello ancora una volta presa di mira dalle mareggiate.

Nella notte appena trascorsa infatti l’intera fascia fronte mare della villa santagatese è crollata sotto i colpi della mareggiate. Apertesi diverse voragini, divelte la ringhiera, numerose panchine e vari alberi, distrutti i sottoservizi.

I danni sono particolarmente ingenti in una zona come detto già da diversi anni aggredita dall’erosione per cui, nella parte immediatamente più ad ovest già seriamente colpita, erano già stati posti dei massi a protezione.