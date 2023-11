Nette vittorie casalinghe per la Mamertina e il Ficarra, nei match validi per la decima giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone C.

La Mamertina ha battuto 6-2 la Virtus Rometta, con la doppietta di Mirko Faustino e le reti di Sebastiano Vicario, Daniele Fabio, Stefano Svezia e Stefano Sirna; la formazione galatese raggiunge momentaneamente al secondo posto con 20 punti il Rometta Marea (l’incontro del Rometta contro il Tortorici è stato rinviato a causa del forte vento).

Invece il Ficarra si è imposto 6-3 contro il Club Sportivo Oliveri, grazie al poker di Nunzio Tumeo e ai gol di Riccardo Passalacqua e Antonino Ridolfo; con questo successo il Ficarra si porta a 19 punti, a una lunghezza di distanza dalla Mamertina. In vetta rimane con 22 punti la Saponarese, nonostante il pareggio 2-2 contro l’Olivarella; alla capolista non bastano le reti di Gabriele Bertino e Francesco Gangemi.