Si è svolta Sabato 25 Novembre nel Comune di San Marco d’Alunzio una manifestazione in collaborazione con la Scuola primaria e secondaria di primo grado, in memoria di tutte le donne uccise e in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

L’evento si tenuto in mattinata, presso l’Auditorium Santa Maria dei Poveri, con il colore rosso a ricordare la Giornata (una panchina rossa, i palloncini rossi, le scarpe rosse, i pensieri e le frasi degli studenti su cartoncini rossi).

“L’amore non ferisce, non usa violenza – ricorda l’Amministrazione Comunale -. Non possiamo rimanere in silenzio, non possiamo accettare passivamente una violenza che sta dilagando. Dobbiamo iniziare ad educare al rispetto della persona, ad amare se stessi e gli altri di un amore vero e sano. E’ necessario credere in una società più sana, ma è fondamentale che ogni persona lotti per un cambiamento che è essenziale, perché non ci siano più vittime di violenza“.