Si è concluso il 20 Novembre scorso il soggiorno socializzante per anziani ultrasessantenni, organizzato dal Comune di Galati Mamertino in Puglia e Basilicata.

I partecipanti, in compagnia del Sindaco Vincenzo Amadore, dell’Assessore Comunale ai Servizi Sociali Rosalia Vicario e dell’infermiere Giuseppe Truglio, e con la guida Salvatore Buccinì dell’Agenzia “Fabio Reisen”, hanno visitato diverse città, tra cui Matera, Alberobello, Altamura, Gravina in Puglia.

“E’ stata un’esperienza ricca di momenti conviviali, allegria e spensieratezza quella vissuta dai nostri concittadini – dichiara il Sindaco Amadore -. Sono state delle splendide giornate, rese tali dagli incantevoli luoghi visitati e dall’ottima e piacevole compagnia; momenti ed esperienze che verranno ripetute, per dare ai nostri anziani la possibilità di rompere la routine quotidiana visitando diversi luoghi in tutta Italia. Il tempo trascorso insieme agli anziani è veramente indimenticabile, perché rappresenta un momento di svago ma soprattutto di accrescimento culturale, che soltanto un viaggio può dare. Potere trasmettere agli altri sensazioni e stimoli rientra tra i compiti istituzionali di un amministratore, che si traduce nel fornire gli strumenti necessari per una ricchezza che rimarrà sempre dentro ognuno di noi. Un ringraziamento particolare va agli autisti e al personale delle nostre 2 Agenzie: la “Autoservizi Emanuele” e la “Fabio Reisen”.

Il primo cittadino galatese ha, inoltre, sottolineato l’importanza del viaggiare, di dare l’opportunità di osservare anche un semplicissimo paesaggio e stupirsi di quant’è bello, custodirlo nel cuore tra i ricordi più importanti, visitare un luogo a bocca aperta nella speranza un giorno di tornarci o nella consapevolezza che ci sei stato.