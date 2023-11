L’Amministrazione Comunale di Capri Leone ha ricordato la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con il Palazzo Municipale che per l’occasione è stato illuminato di rosso.

Anche i ragazzi delle scuole medie, coadiuvati dal personale docente, hanno dato il loro contributo narrando delle storie di femminicidio; alla manifestazione con gli istituti scolastici erano presenti gli Assessori Comunali Rosalba Todaro e Calogero Mancuso, il Consigliere Antonella Lazzaro, i Carabinieri e la Polizia Municipale.

Inoltre la Scuola Calcio Giovanile Rocca – Milan Academy Scuola Calcio Elite ha organizzato l’evento “In campo contro la violenza sulle donne”, con le ragazze locali che sono scese in campo insieme alla Stefanese Calcio 1947 e all’ASD Comprensorio del Tindari.

“Solo nel 2023 in Italia sono già 105 le donne vittime di femminicidio – dichiarano gli amministratori -. A queste si sommano quelle, che solo in Sicilia sono state vittime di maltrattamenti fisici, psicologici e stalking: addirittura 1.500. Dopo l’ennesimo fatto di cronaca nera, in cui ha perso la vita la giovane Giulia Cecchettin, siamo tutti consapevoli che la strada da percorrere è ancora lunga. Nel frattempo il Parlamento sta varando un pacchetto normativo, per rafforzare le pene contro gli aggressori e garantire maggiori tutele alle vittime di violenza di genere. Bisogna fare di più a cominciare dalla prevenzione all’interno delle famiglie, con il sostegno di scuole e associazionismo per costituire un cambio culturale duraturo. Altrimenti giornate come questa rimangono solo un pretesto, per ripulirsi la coscienza. Agiamo per impedire che una donna debba morire solo perché donna“.