FICARRA ( ME) – VIA CASOLOTTO, 12,13 E 31 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – A) CANTINA di mq 18,50 commerciali al piano seminterrato allo stato rustico con calpestio in massetto, pareti in pietra. B) APPARTAMENTO di 79,13 mq commerciali al piano terra e primo, costituito da corridoio, soggiorno, cucina e servizio igienico al piano terra, 2 camere da letto, bagno e terrazzino al piano primo, collegati da scala non rifinita. Prezzo base Euro 28.350,00. Offerta minima: Euro 21.262,50. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 08/02/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 07/02/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Amelia Bonina tel. 0941561465. Rif. RGE 107/2017 PT844759 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

GIOIOSA MAREA ( ME) – FRAZIONE SAN GIORGIO – VIA SICILIA, 23/C – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI VILLETTA A SCHIERA costituita da piano seminterrato e 3 elevazioni fuori terra oltre corte pertinenziale. Sup. comm. mq 203,67. Occupato. Prezzo base Euro 91.800,00. Offerta minima: Euro 68.850,00. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 01/02/24 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 31/01/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Maria Buzzanca tel. 094121179 -3494284237. Rif. RGE 72/2016 PT855021 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300