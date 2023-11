Il Messina non riesce a invertire la rotta, la Juve Stabia ne approfitta e viola lo stadio Franco Scoglio, condannando i peloritani alla quinta sconfitta consecutiva.

Nonostante fossero stati i giallorossi a suonare i primi squilli di tromba, in particolare con una conclusione ravvicinata di Plescia, sono stati gli ospiti ad andare in vantaggio alla prima vera azione pericolosa. Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Buglio, spunta Bellich che realizza e porta i suoi in vantaggio.

Nella ripresa Plescia e compagni provano a reagire ma non pungono, mentre la Juve Stabia amministra con ordine e riparte in contropiede, andando vicina anche al raddoppio. Il match si chiude con entrambe le squadre in 10 per le espulsioni di Franco ed Erradi e per il Messina sono solo fischi.