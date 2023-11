Pesante sconfitta per il Rosmarino, capolista del Girone B di Promozione, che è stato superato in trasferta 4-1 dalla Santangiolese nel match valido per la decima giornata di Campionato.

Grande protagonista del match è stato l’attaccante Francesco Spinella, autore di una tripletta, e l’altra rete locale è stata siglata da Leonardo Tuccio, che ha fissato il definitivo poker; inutile per il Rosmarino il gol di Bellamacina, che aveva segnato il momentaneo 1-1. Il Rosmarino rimane in vetta con 24 punti e nelle gare domenicali la vincitrice del big match tra Aquila Bafia e Città di Mistretta può accorciare le distanze dalla testa (le due formazioni si trovano appaiate al secondo posto con 18 punti).

La Santangiolese passa in vantaggio al 10′ con Spinella, ma il Rosmarino trova il pareggio con Bellamacina. Nella seconda frazione di gioco, dopo una punizione ospite di Iuculano che impegna il portiere avversario Bontempo e una conclusione locale di Todaro fuori di poco, la Santangiolese va avanti al 79′ con Spinella con un tiro, che si insacca alle spalle dell’estremo difensore del Rosmarino Paterniti. All’88’ Spinella sigla la sua tripletta personale, insaccando a porta sguarnita su assist di Tuccio; lo stesso Tuccio in contropiede chiude i conti al 92′.

Invece è stata rinviata a data da destinarsi la gara tra Polisportiva Gioiosa e Città di Galati, a causa del forte vento. Allo Stadio “Enzo Vasi” di Gliaca di Piraino il direttore di gara Arculeo di Catania ha deciso per il rinvio, dopo aver effettuato un sopralluogo sul terreno di gioco con i capitani delle due squadre; troppo forti, infatti, le raffiche di vento che non hanno permesso il normale svolgimento dell’incontro.