Fervono i preparativi per l’inaugurazione della nuova sede fisica dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio di Messina.

Un progetto divenuto realtà, grazie al notevole impegno profuso in questi mesi dal presidente Andrea Argento e dal direttivo, affiancati dall’AIAC nazionale e regionale in tutte le varie fasi, che consentirà di poter offrire assistenza e consulenza ai tecnici della nostra provincia attraverso uno sportello dedicato, ma anche alle società sportive ed agli addetti ai lavori di trovare le risposte sulle varie tematiche di competenza. Verso il completamento, all’interno della struttura, la rinnovata biblioteca, una sala multimediale, un piccolo museo, una sala stampa e tanto altro ancora.

La cerimonia d’inaugurazione della nuova sede sita in via Consolare Valeria 29 (Gazzi), a Messina, in programma sabato 2 dicembre alle ore 18 con il taglio del nastro, rappresenterà un momento di particolare prestigio per l’Associazione, ma anche per l’intera città. Ospite d’onore il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio a 5, Massimiliano Bellarte, atteso in panchina dai prossimi appuntamenti alla guida degli azzurri nelle qualificazioni al Mondiale. A testimonianza di un legame sempre più saldo con l’AIAC Messina, Bellarte era già stato protagonista in riva allo Stretto ad ottobre 2022 di un incontro formativo, curato sia a livello teorico che pratico, che aveva suscitato grandi consensi tra i partecipanti.

Interverranno all’evento, inoltre, alcuni esponenti delle istituzioni sportive, tra le quali AIAC nazionale e regionale e Figc. Assai gradita pure la presenza di Bryan Ramirez, capitano della Nazionale italiana di calcio a 5 non vedenti e di una delegazione del Messina Table Soccer, tra le realtà simbolo del panorama sportivo, che si esibirà in alcune gare dimostrative di calcio da tavolo.