Il fortissimo vento di queste ore sta causando parecchi disagi. Nelle previsioni il forte vento di Maestrale era stato abbondantemente annunciato e puntuali le raffiche stanno sferzando il territorio della provincia di Messina.

A Oliveri, dal Comune invitano la cittadinanza a uscire di casa solo in caso di reale necessità. Importante non sostare nei pressi di pali della pubblica illuminazione e di alberi ad alto fusto. Come si evince da una foto pubblicata sul profilo social dello stesso Comune, un albero è stato spezzato dal vento proprio all’imbocco del lungomare, finendo sulla carreggiata. Fortunatamente nessuno in quel momento transitava in zona.