Nesos / Isola, la personale di pittura di Simone Caliò che verrà inaugurata oggi, con inizio alle ore 18:00 nei locali della Libreria Mondadori Bookstore Ciofalo di Messina, in via Consolato del mare n. 35, vuol essere un «diario di bordo» fatto di segni, pennellate e colore, di viaggi in luoghi meravigliosi, reali ed immaginari. Un navigare tra storia, tradizioni e suggestioni intorno ad un’isola che racchiude e non preclude, che non vuole avere né inizio né fine nel suo circondarsi di mare, cerchio armonioso che contiene un universo altro, un luogo altrove, beato, di pace, e approdo incantato.

Nesos è l’isola che ti accoglie come un abbraccio infinito in un cerchio perfetto, che trova la sua dinamica visione artistica nelle tele, circa quaranta oli ed acquerelli, di questa mostra. Lontano dagli affanni cittadini, dalla realtà delle guerre, l’arte diviene essenziale, un rifugio, un viaggio esperienziale che muove sensazioni e ci invita a vivere emozioni e ad abbracciare la bellezza che ci circonda.

La mostra è visitabile tutti i giorni, compresa la domenica, dal 26 novembre al 10 dicembre dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.