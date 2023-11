I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Taormina hanno arrestato, in flagranza di reato, un 27enne e un 40enne, già noti alle Forze dell’Ordine, presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nelle prime ore della notte, durante un servizio antidroga predisposto nel centro di Giardini Naxos, l’attenzione dei militari dell’Arma è ricaduta su un giovane che, mentre confabulava con un individuo a bordo di un’autovettura, accortosi della presenza della pattuglia, si disfaceva di un oggetto che gettava sul ciglio della strada.

L’azione non è sfuggita ai militari che sono intervenuti ed hanno recuperato un piccolo plico al cui interno erano contenuti oltre otto grammi di cocaina. Una volta accertata l’identità del giovane e dell’uomo sull’autovettura e ultimate le verifiche sul posto, i Carabinieri, ritenendo che presso l’abitazione dei due fermati potesse essere detenuta della droga, hanno deciso di approfondire i controlli e perquisire i loro domicili.

L’intuito investigativo dei militari si è rivelato fondato dal momento che in casa del 27enne sono stati trovati e sequestrati 3 grammi circa di marijuana e materiale utilizzato, verosimilmente, per il confezionamento dello stupefacente, mentre nell’abitazione del 40enne sono stati trovati e sequestrati 3 grammi di cocaina e oltre 32 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. I due uomini sono stati pertanto arrestati e la droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

Ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, gli arrestati sono stati ristretti presso le loro abitazioni in regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non

colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.