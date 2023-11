Si è riunita nella giornata di giovedì la Rete per la Salute Pubblica che, per l’ occasione, ha invitato l’intero Consiglio Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto al fine di verificare lo stato di avanzamento istituzionale del tavolo tecnico che si sarebbe dovuto tenere in Comune e concordare unitariamente iniziative da intraprendere a difesa della salute pubblica.

“Spiace constatare che, a fronte di 24 consiglieri comunali, soltanto tre (Melangela Scolaro, Antonio Mamì e Gabriele Sidoti) -scrive in una nota il portavoce Tindaro Di Pasquale – abbiano ritenuto di aderire all’invito. Con i consiglieri presenti, si è concordata la necessità di promuovere una seduta straordinaria del consiglio comunale che possa avere ad oggetto proprio la situazione grave del Cutroni Zodda, ridotto ad ambulatorio di quartiere. Si assiste addirittura, nelle ultime settimane, ad un indecoroso teatrino sulla questione del pronto soccorso di Milazzo, oggetto di interessamento di tutta la deputazione territoriale che, pur di garantire il nosocomio di villaggio Grazia, ha avallato l’ ipotesi della tenso struttura della Protezione civile. Un po’ come si fa in guerra, o nei pesi del terzo mondo, dove , tuttavia, anche le tensostrutture sono superate da strutture adeguate. Ma noi siamo in Sicilia , ed in particolare in provincia di Messina, dove, spesso, non è l’organizzazione sanitaria aziendale a prevalere , ma il condizionamento politico frutto di interessi costanti di soggetti che, anziché adempiere al ruolo demandato, si occupano di tutt’altro , abbandonando il nostro territorio e di conseguenza la sanità, nel baratro“.

“La Commissione Sanità – insiste Di Pasquale – aveva assunto precisi impegni con la comunità barcellonese, cosa è cambiato? Cosa è stato fatto? Per quali ragioni Barcellona Pozzo di Gotto, seconda città della provincia di Messina, appare sempre più oggetto di beghe politiche e non di interessamento serio e ponderato circa una situazione che meriterebbe la massima attenzione? A ciascuno il suo, se la Asp si è dimostrata inadeguata, la politica, a Barcellona Pozzo di Gotto, ha mostrato il lato più deteriore e meno proficuo per gli interessi della collettività. Invitiamo i cittadini a partecipare massicciamente al consiglio straordinario che speriamo si possa tenere già a dicembre. La rete non si tira indietro, ci mette la faccia”.