Il consigliere comunale Alessia Bonanno, ex vice sindaco della città di Patti nella legislatura Aquino, attraverso un comunicato, ha reso noto di aver lasciato il gruppo consiliare di minoranza, .

“Con la presente nota desidero comunicarvi la mia decisione di lasciare il gruppo consiliare di minoranza per unirmi al gruppo misto. Dopo un decennio di appartenenza ad una coalizione politica che mi ha visto in prima persona fare parte delle due ultime amministrazioni Aquino e nella attuale di ricoprire il ruolo di capogruppo della opposizione, sento la necessità di intraprendere una nuova esperienza che mi dia rinnovate motivazioni e che mi permetta, in assoluta indipendenza, di poter scegliere un percorso da intraprendere, dando così un fattivo contributo senza essere legata a logiche partitiche consolidate.

In questa ottica, con vera trasparenza e con cuore aperto, sono pronta a valutare, accogliere e sostenere le proposte, le idee, i progetti che mettono al centro la nostra città a prescindere che provengano dalla opposizione o dalla maggioranza.

Il gruppo misto mi offre la possibilità di esprimere appieno questa mia volontà di indipendenza e di apertura al dialogo con tutti i soggetti politici presenti in consiglio comunale.

Sono fermamente convinta che solo attraverso un confronto costruttivo e una collaborazione trasversale si possano raggiungere risultati concreti per il bene della nostra comunità.

Esprimo profonda gratitudine ai miei compagni di viaggio con i quali abbiamo condiviso momenti che resteranno sempre nel mio cuore e che sono stati fondamentali per la mia crescita umana e politica.

Spero che la mia scelta non crei divisioni o malintesi, ma che sia vista come un’opportunità per ampliare il dibattito politico e per dare voce a nuove prospettive.”