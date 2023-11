Il collegio del Tribunale di Patti, presidente Ugo Scavuzzo, a latere Eleonora Vona e Giovanna Ceccon, ha condannato ad otto anni di reclusione un 34enne di nazionalità romena, per l’accusa di violenza sessuale.

I fatti oggetto del processo si riferiscono al 2019 quando ad Acquedolci una donna, secondo il capo d’accusa, fu sorpresa da due uomini in un locale interno del palazzo in cui abitava, fu immobilizzata e costretta a subire atti sessuali.

Le indagini all’epoca furono condotte dai Carabinieri della compagnia di Santo Stefano di Camastra, a seguito della denuncia della vittima, costituita parte civile nel processo con la rappresentanza dell’avvocato Giuseppe Mancuso.

Un altro cittadino romeno, 36enne, risultava imputato per la stessa accusa ma è stato assolto per non aver commesso il fatto. Entrambi gli imputati erano difesi dall’avvocato Giuseppe Faraci.

Alla vittima dovrà essere corrisposto il risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile.

Per il 34enne è stata quindi disposta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e la condanna al pagamento delle spese processuali.