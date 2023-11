Adesso giunge anche l’ufficialità dell’accordo tra Giovanni Moschella e Giovanna Spatari con il primo che ha ritirato la sua candidatura dopo gli incontri fino alla tarda serata di ieri.

Un accordo reso ufficiale da una nota. Dall’altra parte della barricata c’è l’economista Michele Limosani, al primo turno il più votato con 37 voti di scarto di vantaggio proprio Giovanna Spatari. E adesso sarà corsa a due.

Ecco la nota ufficiale diramata da Moschella e Spatari: “Alla luce dei risultati scaturiti dalla prima tornata elettorale, il professore Giovanni Moschella, grato per la fiducia accordatagli da una parte della comunità accademica e ringraziando tutti coloro che lo hanno supportato con passione e impegno, ha comunicato il ritiro della propria candidatura. Successivamente ha incontrato sia il professor Michele Limosani sia la professoressa Giovanna Spatari. In quest’ultimo incontro si è convenuto sull’esigenza di proporre alla comunità accademica la condivisione di un’idea di Università unita, capace di superare ogni sterile contrapposizione cosi da restituire l’orgoglio di una identità culturale e scientifica, propria del nostro Ateneo. In tale ottica unitaria, la professoressa Spatari ha accolto l’invito del professor Moschella a recepire nell’ambito della proposta programmatica già tracciata e presentata metodi e contenuti che possano garantire trasparenza e il raggiungimento degli obiettivi in un’ottica di decisioni condivise all’insegna della competenza e della qualità. La professoressa Spatari e il professore Moschella auspicano che l’intento unitario manifestato possa essere condiviso e premiato dalla comunità accademica in tutte le sue componenti“.