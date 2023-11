Il Sindaco di Mirto Maurizio Zingales è stato eletto Presidente del coordinamento ANCI Sicilia dei piccoli Comuni, durante il Consiglio Regionale dell’ANCI tenutosi nella giornata di ieri in videoconferenza.

Il Consiglio Regionale ha affrontato numerosi temi di interesse degli enti locali, tra cui un confronto sulla Legge di Stabilità Regionale 2024-2026. L’ANCI ha proseguito l’azione per la costituzione dei diversi organismi previsti dallo Statuto; dopo l’elezione del Presidente e del direttivo dei giovani amministratori, ha individuato come Presidente del coordinamento dei piccoli Comuni Maurizio Zingales.

Il Sindaco Zingales, al secondo mandato come primo cittadino mirtese e come Consigliere regionale dell’Associazione dei Comuni siciliani (ANCI), ha ringraziato il Presidente dell’ANCI Paolo Amenta per l’incarico e il Consiglio Regionale, per la fiducia accordata. Il neo Presidente dei piccoli Comuni ha poi dichiarato l’intenzione di promuovere, per l’inizio del 2024, un’Assemblea dei 210 Comuni siciliani con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per affrontare i problemi dei Comuni di minore dimensione demografica.

Il Consiglio Regionale ha anche eletto, in sostituzione dei Consiglieri decaduti, questi amministratori locali: Marcello Catanzaro, Sindaco di Isnello, Gianluca Inzerillo, Consigliere Comunale di Palermo, Giuseppe Di Martino, Sindaco di Santa Croce Camerina, Gaetano Di Chiara, Sindaco di Villabate, Salvatore Imperiale, Consigliere Comunale di Palermo, Vincenzo Magra, Sindaco di Mascalucia, e Filippo Rapisarda, Sindaco di Camporotondo Etneo.