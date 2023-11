Pioggia di premi per gli allievi dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo di Torrenova al V Concorso Nazionale “Santa Cecilia in Musica” di Naso, con gli studenti provenienti dai Comuni di Torrenova, Capri Leone e San Marco d’Alunzio, che si sono distinti in tutte le categorie.

Gli alunni, guidati dai Docenti di strumento Salvatore Crimaldi, Fiorella Miracola, Basilio Merlino e Rosa Pappalardo, hanno conquistato premi in tutte le categorie del concorso, riservato alle scuole ad indirizzo musicale.

Tantissimi i premi nella categoria solisti e nelle categorie Ensemble con Ensemble di chitarre (terzo premio) e Clarinet Quartet (secondo premio). Grandissime affermazioni poi con l’Ensemble ClariSax e con l’Orchestra Scolastica, diretti dal Maestro Crimaldi, e il primo premio assoluto ottenuto rispettivamente nelle categorie Ensemble e Orchestre. L’Istituto Comprensivo fa un ringraziamento alla Dirigente Antonina Gaglio, al suo staff, a tutti i docenti e ai Comuni per la disponibilità e, non per ultimi, ai ragazzi e alle loro famiglie, per la fiducia e l’energia utilizzata per questi progetti.