Violenza di genere, il video in otto lingue degli alunni dell’IC Villa Lina – Ritiro di Messina

Il no alla violenza sulle donne pronunciato in otto lingue, ripetendo spesso il segno della mano che può salvare la vita a una donna in pericolo

- Benedetto Orti Tullo Tempo di lettura: 1 minuto

Un video messaggio che non è il solito video messaggio per sensibilizzare contro la violenza di genere. Quello realizzato dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Villa Lina – Ritiro di Messina è qualcosa che fa pensare. Per almeno un paio di punti fondamentali. Intanto perché realizzato da giovanissimi uomini e giovanissime donne. E poi perché, in ben otto lingue diverse (italiano, spagnolo, francese, ucraino, inglese, arabo, tedesco e sri lankese), viene più volte spiegato quel segno distintivo con la mano attraverso il quale le donne in pericolo possono chiedere aiuto immediato. La realizzazione di questo video nasce da un approfondimento tematico avviato sin dall’inizio dell’anno scolastico, basandosi su un lavoro di educazione all’affettività ma trova soprattutto una ulteriore ragione di esistere nella tragedia di Giulia Cecchettin, uccisa a soli 22 anni dall’uomo che diceva di amarla. Un evento che ha scosso anche la comunità scolastica di Villa Lina – Ritiro che ha voluto così manifestare il suo fermo NO alla violenza di genere, sostenuta dalla dirigente, Professoressa Lina D’Amico. Gli alunni sono stati magistralmente indirizzati dalle docenti Cannistraci, Fusco, Giaimo, Lucchesi, Pellegrino, Scimone,Sidoti e Sottile. Leggi anche Torrenova: pioggia di premi per l’I.C. musicale al Concorso “Santa Cecilia” di Naso Vulcano: Gli alunni in campo contro la violenza sulle donne

