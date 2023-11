Il Consigliere comunale di opposizione all’amministrazione Calabrò, avv. Melangela Scolaro, attualmente nel gruppo misto, lascia Fratelli d’Italia.

“Non è più possibile procrastinare la permanenza nel partito che avevo pensato potesse diventare la mia casa politica – ha affermato – Me lo impediscono ragioni di ordine prettamente locale. E’ notoria la mia opposizione netta e senza tentennamenti di sorta al Sindaco e, conseguentemente, alla sua Giunta. La mia assoluta e profonda convinzione che l’avv. Pinuccio Calabrò non sia idoneo a svolgere un ruolo così delicato e importante come quello di Sindaco della Città di Barcellona Pozzo di Gotto, a cui bisogna donarsi per mantenere fede all’impegno assunto con i propri concittadini, mi ha reso granitica nella scelta di stare all’opposizione, senza se e senza ma e senza possibilità di avvicinamenti“.

“Purtroppo però – spiega ancora Melangela Scolaro – il Sindaco Calabrò è oggi prioritariamente sostenuto proprio da Fratelli d’Italia, che conta in giunta il vicensindaco, nonché assessore al bilancio, e ben quattro assessori. Per questi motivi, sono rimasta nel gruppo misto, non allineandomi ai consiglieri di maggioranza che hanno costituito il gruppo consiliare Fratelli d’Italia. Non essendoci, pertanto, alcuna condivisione, a livello locale, con il gruppo Fratelli d’Italia reputo sia giunto il momento di lasciare il partito”.