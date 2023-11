Sono giorni intensi, di confronto, di accesi dibattiti. Oggi è di nuovo il 25 novembre, è di nuovo la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. E mai come stavolta questo giorno è stato così pieno di significato, a pochi giorni dall’efferato omicidio della giovane Giulia Cecchettin, ormai a un passo dal sogno della laurea e uccisa senza alcun riguardo da quell’uomo che diceva di amarla.

Giulia non c’è più. Come non ci sono più oltre un centinaio di donne uccise in questo 2023 fino a oggi. Sono centinaia le donne morte per mano dell’uomo che diceva di amarle. Altrettante sono quelle uccise nella loro dignità, nella loro femminilità, da uomini che non meritano di averle accanto. Perché si può morire anche continuando a respirare.

Sono giorni intensi, dicevamo. Di confronti, dibattiti. A volte, si sa, la retorica diventa fine a sé stessa. Ma stavolta non deve essere così, non può essere così. Perché stavolta deve prevalere la reale e concreta intenzione di cambiare il corso delle cose, rivendicando nelle sedi opportune quella protezione di cui le donne hanno reale bisogno nel bel mezzo di un contesto che sembra avere perso il senso della misura, l’esatta dimensione di valori che sembrano ormai tramontati.

Dobbiamo parlarne, è necessario. Ma serve una vera rivoluzione. Per Giulia e per tutte le altre. Lo dobbiamo principalmente a loro. Mi ha colpito particolarmente uno slogan in questi giorni: “Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima”. Il punto è che domani non dovrà toccare più a nessuna. Domani deve essere veramente un altro giorno. Domani deve essere un giorno nuovo, diverso. Quello del coraggio di denunciare, quello di leggi certe che tutelino le donne. Soprattutto questo. Mai più donne vittime di violenza, mai più uomini che credono di poter controllare la vita delle loro compagne. Mai più.

Kofi Annan, ex segretario generale delle Nazioni Unite, ha scritto: “La violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani”. Cara Italia, tu che ti sei sempre dichiarata Patria dei diritti, non puoi tirarti indietro in questa lotta.