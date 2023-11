Quest’anno, a Merì, il Natale si tinge di mille sfaccettature e regala emozioni in poesia.

Per iniziativa dell’Assessore alla Cultura, dott. Carmelo Arcoraci, prende avvio il I Festival di poesie dedicate al Natale. Il Festival, realizzato in memoria del compianto Professor Antonio Mazzù, ex sindaco e Maestro storico della Scuola Primaria di Merì che ha formato almeno tre generazioni di meriesi, si svolgerà in collaborazione con l’Associazione “Ettore Petrolini” di Barcellona P.G..

Saranno messe a concorso soltanto 24 poesie in ordine di arrivo, la partecipazione è gratuita e prevede un attestato di partecipazione. La commissione è formata da: dott. Francesco Chianese, dott. Alfredo Anselmo, dott. Giovanni Macrì, poeta Francesco Conti. Le modalità di iscrizione e premiazione sono specificate nel Bando che sarà pubblicato all’Albo e sul sito social Amministrazione.

La cerimonia di premiazione, cui seguirà un piccolo rinfresco offerto dall’Amministrazione Comunale, si svolgerà presso il Centro Polifunzionale “Andrea Camilleri” di via Umberto I, venerdì 29 dicembre 2023, a partire dalle ore 17:00.

“Un concorso di poesia è uno dei modi più nobili per ricordare una persona, soprattutto se quella persona è una persona di grande cultura e un uomo che istruito intere generazioni di nostri concittadini. – ha affermato l’Assessore Carmelo Arcoraci – Sono orgoglioso di annunciare l’istituzione di questo concorso e mi auguro che giungano dei componimenti degni di nota per valorizzare questa manifestazione”.