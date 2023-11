I gesti dei bambini che fanno sperare ad un futuro migliore… Oggi a Vulcano, alcune classi della Scuola Primaria hanno sviluppato un progetto che prevede la sensibilizzazione della società in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Il progetto voluto dal comune di Lipari in collaborazione con la scuola, ha visto i ragazzi impegnati, stamattina, a pitturare di rosso una panchina posta sul porto delle navi.

Tre sono le scritte che i ragazzi hanno scelto di lasciare sulla panchina:

– la violenza sulle donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani

– Violence against women is one of the most shameful violations of human rights

– i fimmini non si toccanu.

Siamo tutti stanchi di assistere ogni giorno a violenze sulle donne, impariamo ad ascoltare dai più piccoli, con la speranza che in futuro, le nuove generazioni imparino il rispetto verso tutte le donne.