In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Poste Italiane rinnova il proprio impegno nei progetti sul territorio ad alto valore di inclusione sociale.

Di grande rilievo l’iniziativa “Autonomia abitativa donne vittime di violenza”, che in Sicilia è partita dalla città di Messina con la cessione in comodato d’uso gratuito di un immobile del patrimonio di Poste Italiane alle donne, spesso con figli minori, che si trovano in condizione di particolare disagio economico. Dieci in totale gli alloggi concessi dall’azienda in tutt’Italia in collaborazione con Associazioni del Terzo Settore e Centri Antiviolenza.

L’obiettivo è quello di supportare le donne e accompagnarle nel percorso di reinserimento sociale, grazie al lavoro delle operatrici dei centri antiviolenza della Rete D.i.Re. La Sicilia è una delle nove regioni in cui ha preso il via l’iniziativa con l’alloggio messinese. L’appartamento dispone di 4/5 posti letto, a seconda della presenza o meno di figli ed è stato dotato di arredi ed elettrodomestici.

Per la realizzazione del progetto ha svolto un ruolo chiave la partnership con la rete nazionale antiviolenza e in particolare nel territorio peloritano con l’Associazione Cedav onlus, Centro antiviolenza che fa parte proprio della rete D.i.Re, come racconta la presidente Maria Gianquinto: “Siamo orgogliosi del lavoro svolto sin qui e in questi giorni ci apprestiamo ad accogliere le prime donne. Quello di Poste Italiane è un contributo decisivo per il contrasto alla violenza di genere: l’autonomia abitativa è una fase assolutamente necessaria nel lungo percorso che porterà le donne ospiti a riprendere in mano la propria vita”.

Le operatrici del CEDAV sono formate per accompagnare le donne in un percorso di reinserimento nel tessuto sociale, con un supporto attivo completo, da quello psicologico all’aiuto nella gestione materiale delle attività domestiche, oltre ai corsi di alfabetizzazione di lingua italiana per le donne straniere e corsi di orientamento al lavoro per raggiungere anche l’autonomia economica.

“Le richieste di un posto sicuro dove vivere, lontano dai luoghi delle violenze subite, sono tante – conclude la presidente – ed è un segno della grande necessità di attuare interventi di questo tipo. Ci auguriamo che il sostegno di Poste Italiane costituisca un esempio virtuoso che altri soggetti seguiranno in futuro”.

Nella giornata di sabato 25 novembre ci sarà spazio anche per l’emissione di un francobollo ordinario della serie tematica “Il Senso civico” dedicato a Panchine Rosse, la violenza di genere – femminicidio da parte del MIMIT.