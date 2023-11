L’Amministrazione Comunale di Capri Leone ha annunciato l’apertura dell’asilo nido di Contrada Laganeto, dopo un lungo e tortuoso percorso.

Hanno preso parte all’apertura della struttura, con la benedizione effettuata da Padre Antonino Carcione, il Sindaco On. Bernadette Grasso, il Vice Sindaco Riccardo Mancari, l’Assessore Comunale all’Istruzione Rosalba Todaro, il Presidente del Consiglio Caterina Lionetto e il Consigliere Comunale Antonella Lazzaro.

“L’asilo nido garantirà un ulteriore servizio alle famiglie, – dichiarano gli amministratori – offrendo un ambiente moderno e accogliente per la cura dei loro piccoli. Per l’Amministrazione ciò è un motivo d’orgoglio, poiché puntiamo a migliorare sempre più la qualità di vita della nostra comunità. Un caloroso benvenuto a tutti i bambini e un buon lavoro al personale scolastico“.

Gli amministratori ricordano poi che il prossimo Mercoledì 29 Novembre scade la proroga dei termini, per l’abbattimento delle sanzioni e degli interessi per IMU, TASI, TARI e Servizio Idrico. L’abbattimento riguarda tutte le situazioni di morosità per gli anni di importa fino al 2017; per regolarizzare la propria posizione i cittadini dovranno recarsi all’Ufficio Tributi dal Martedì al Giovedì dalle ore 9:30 alle 12:30, oppure il Giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30. Dal giorno successivo, come previsto dalle attuali normative in materia, la società esterna di recupero crediti avvierà l’attività di riscossione coattiva con pignoramenti presso banche, datori di lavoro (buste paga) e fermi amministrativi (autovetture).