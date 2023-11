Un arresto è stato eseguito dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto per la sanguinosa rapina a una coppia di Castroreale con il ferimento grave di un uomo che ha rischiato di perdere una mano a seguito di un fendente.

A 24 ore dall’episodio criminoso, i Carabinieri hanno rintracciato a Vittoria, nel Ragusano, un 51enne extracomunitario che adesso deve rispondere dei reati di rapina, lesioni aggravate in concorso mediante l’utilizzo di armi e maltrattamenti in famiglia. A suo carico la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta dal dottore Giuseppe Verzera, ha spiccato un provvedimento di fermo di indiziato. Successivamente il Gip del Tribunale di Ragusa, convalidava il fermo.

L’arrestato, che si era reso irreperibile subito dopo l’accaduto, è ex compagno della donna donna. La vittima dei maltrattamenti, a seguito di quanto subito, veniva accompagnata presso una località protetta.

La vicenda, oltre a ribadire la forte attenzione della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto avverso i reati predatori, ribadisce ancora una volta l’attenzione ai reati di maltrattamenti in famiglia e stalking nonché all’importanza della denuncia, essenziale per scongiurare condotte di reato ben più gravi come gli ultimi fatti di cronaca ci descrivono.