Oggi e domani, a Capo d’Orlando, saranno due giornate dedicate al no alla violenza sulle donne.

Una installazione verrà posizionata in Piazza Matteotti nella giornata di oggi.

Nel primo pomeriggio numerose associazioni locali faranno sentire il loro “rumore” contro la violenza sulle donne con lo slogan “Ho detto no, per Giulia e tutte le altre”.

Alle 17, sempre in Piazza Matteotti, si terrà una performance di danza e subito dopo partirà un corteo che raggiungerà il teatro allo scalo dove si svolgerà il dibattito dal titolo “Sei mia, maschilità tossica nella violenza contro le donne” coordinato dalla giornalista Rai Giuseppina Paterniti.

Interverranno Sergio Oteri dell’Asp Messina, Antonio Milici neuropsichiatra, Riccardo Calanna di “CapoVerso”, Carmelo Alioto dirigente del locale commissariato di polizia e Innocenzo Guarino comandante della stazione dei Carabinieri di Capo d’Orlando.

Domani, in concomitanza con la “giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” gli studenti dell’Istituto “Merendino”, con la Pink Project e la Pro Loco, metteranno inscena il dramma delle donne uccise per mano dei loro aguzzini.