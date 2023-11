La Corte Suprema di Cassazione, a sezioni unite civili, presidente Carlo De Chiara e presidente di sezione Felice Manna, ha respinto il ricorso presentata dalla ditta Ecolandia S.r.l. contro l’attuale gestore del servizio raccolta rifiuti a Capo d’Orlando, la ditta Bono SLP sulla decisione del CGA.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dai giudici della Corte di Cassazione.

Inoltre la Ecolandia è stata condannata al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore della parte controricorrente in euro 12200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Nel ricorso la Ecolandia lamentava l’illegittimità/nullità della sentenza del CGA impugnata per aver essa omesso di sollevare, per mezzo del rinvio alla Corte di Giustizia UE, le questioni pregiudiziali, incorrendo in tal modo nel vizio di denegata giustizia e di travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, nonché nella violazione del principio del giudice naturale competente a decidere sulle dette questioni pregiudiziali da individuarsi appunto nella Corte UE.

Secondo la Cassazione, però, la “declinata doglianza” non ha alcun pregio ed il ricorso “va, di conseguenza, dichiarato inammissibile”.