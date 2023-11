E’ stato convocato per Mercoledì 29 Novembre alle ore 19:00 il Consiglio Comunale di Mirto, che si riunirà in Sessione ordinaria per il riconoscimento di due debiti fuori Bilancio e di due variazioni al Bilancio di previsione 2023/2025.

Il primo debito fuori Bilancio riguarda la sentenza n. 697/2022, emessa dal Tribunale di Patti il 4 Ottobre 2022 – Giudizio R.G. n.. 272/2020 – ditta Calà S.R.L., mentre il secondo debito si riferisce a un’altra sentenza del Tribunale di Patti nei confronti della ditta Iuculano Cunga Andrea.

La prima variazione di Bilancio viene ratificata in via d’urgenza, mentre la seconda deriva dal riconoscimento dei debiti fuori Bilancio. Il civico consesso discuterà anche della legittimità di due spese di somma urgenza, riguardanti la sostituzione della pompa sommersa ubicata nel pozzo Tiberio, per l’alimentazione dell’acquedotto comunale, e la riparazione della condotta fognaria in Contrada San Tommaso. Inoltre si parlerà dell’approvazione della Convenzione, per la gestione in forma associata, del servizio di Segreteria tra i Comuni di Brolo, San Fratello e Mirto.

Infine il Consiglio Comunale si occuperà della modifica del Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi, e dell’istituzione del catasto delle aree percorse dal fuoco, con l’approvazione definitiva, l’aggiornamento del catasto incendi e l’apposizione di vincoli.