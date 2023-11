Sono trentuno gli allevatori, costituitisi nell’apposito comitato “Allevatori dei Nebrodi”, che hanno sottoscritto

l’atto stragiudiziale di diffida in cui si contesta lo spostamento del servizio veterinario dell’Asp da Sant’Agata Militello a Caronia.

Il trasferimento temporaneo, secondo le stime almeno per un paio d’anni, lo ricordiamo, è stato predisposto e dovrebbe essere operativo a breve per la necessità di eseguire lavori alla storica sede del Poliambulatorio di via Catania a Sant’Agata, per cui sono stati scelti i locali messi a disposizione in comodato gratuito dal comune di Caronia nell’ex scuola della frazione Montagna in via Galileo Galilei.

La diffida degli allevatori, rappresentati dall’avvocato Antonio Araca, è stata indirizzata ai vertici dell’Asp di Messina al Procuratore della Corte dei Conti, all’assessore regionale Giovanna Volo, al dirigente generale dello stesso assessorato alla salute ed al Prefetto di Messina.

“Il criterio adottato dall’Asp nell’individuazione della nuova sede si pone in contrasto con i principi in materia di riordino del Servizio Sanitario, delle caratteristiche del territorio e delle esigenze dei cittadini”, si legge nel documento in cui si denunciano aggravi di costi a carico degli utenti a fronte di distanze aumentate ed incremento di tempi di percorrenza e relative spese anche per l’azienda sanitaria stessa, dovute ai maggiori spostamenti ed alle indennità del personale di servizio.

“L’Asp quanto meno avrebbe dovuto verificare l’ammontare delle indennità di trasferta da corrispondere ai propri dipendenti – si legge nella diffida – che, da un primo e approssimativo calcolo, supererebbe i costi legati al pagamento di un canone di locazione in una sede rinvenibile nel Comune di Sant’Agata di Militello”.