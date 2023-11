E’ stato rinviato a Sabato 2 e Domenica 3 Dicembre l’evento “Scjalati Autumn Fest”, previsto inizialmente nel Comune di Galati Mamertino il 25 e 26 Novembre e posticipato a causa delle avverse condizioni meteo.

L’appuntamento culinario vedrà le degustazioni di prodotti tipici galatesi, tra cui crespelle, castagne, olio, olive, funghi, nocciole, fave, vino novello, birra artigianale, miele e suino nero. Il tutto verrà accompagnato da live music, balli, canti, mercatini artigianali, giochi, musei e divertimento; la manifestazione viene finanziata dall’Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo.

Saranno presenti a “Scjalati Autumn Fest” diversi gruppi e band, come il Gruppo Folk Gazzara di Caltavuturo, che si esibirà Sabato 2 Dicembre in Piazza San Giacomo alle ore 18:00, “Onda Sonora Band“, con uno spettacolo musicale alle 21:30, il Gruppo Folk Amastra, che invece è previsto Domenica 3 Dicembre alle ore 17:00, e “La Soluzione“, che chiuderà l’evento con un’esibizione alle ore 20:30.

“Dopo la manifestazione di Luglio “Un Paese in Cucina“, interamente dedicata al grano e alla pasta, continuiamo a fare conoscere anche in autunno la nostra enogastronomia e i nostri prodotti tipici – dichiara l’Amministrazione Comunale -“. Gli amministratori comunicano che, nei due giorni della manifestazione, sarà possibile effettuare in mattinata escursioni e visite guidate, e che a breve sarà ufficializzato il programma completo.