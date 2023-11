Nel corso di una cerimonia tenutasi a palazzo dell’Aquila, l’assessore allo Sport, Antonio Nicosia, assieme al collega alla Polizia locale, Francesco Coppolino e al presidente del consiglio comunale, Alessandro Oliva, ha premiato la giovane atleta della società “Pesistica Milazzo”, Ginevra Lazzaro che, nel corso di questo 2023, ha

conquistato due titoli italiani nelle categorie under 17 e under 15 anni.

La prima vittoria è arrivata a Verona, la seconda a Cosenza. “Una affermazione – ha detto l’assessore Nicosia – che è testimonianza del suo impegno costante e della sua dedizione allo sport. E auspichiamo che questi risultati possano accrescere l’immagine della società e della nostra città che ormai da qualche tempo ottiene

performance importanti in diverse discipline”.

Il presidente Oliva, nel congratularsi con la giovane atleta, in una disciplina particolare che potrebbe sembrare, ma non lo è, insolita per le donne, si è detto certo che la determinazione e l’entusiasmo messo da Ginevra nel prepararsi in questo sport, quasi sicuramente consentiranno di raggiungere livelli ancora più elevati, considerata anche la giovane età. Una promessa insomma da tenere d’occhio, sia sul tappeto di gara che nella sua crescita personale e professionale visto che anche a scuola ottiene risultati brillanti.