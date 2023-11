Condizioni di cielo parzialmente nuvoloso nella giornata di oggi con nuvolosità in aumento a partire dalle ore pomeridiane.

Temperature in ulteriore calo. I venti soffieranno deboli di Scirocco in attenuazione e in rotazione a Maestrale. Per quanto riguarda i mari, Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia mosso.