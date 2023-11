«Questa notte a Catania, ci hanno rubato le valigie all’ interno dell’auto parcheggiata al teatro le Ciminiere, in piazzale Asia, dopo le riprese di un live show. Dentro ci sono i nostri vestiti di scena, compresa la parrucca di Gianni e cose di un valore affettivo inestimabile per noi. Amici catanesi, aiutateci a ritrovarli».

Il trio comico “I Respinti” ha denunciato con un post social di avere subito il furto della loro roba durante il Live Show Come Sud, negli studi televisivi di Catania. In pratica qualcuno, dopo avere forzato l’auto, ha portato via i costumi di scena e persino la parrucca dell’amatissimo personaggio di Gianni Lattore.

Piero Salerno, Rosario Alagna e Rosario Terzo, che nel 2013 hanno dato via a uno dei gruppi comici più seguiti e apprezzati in Sicilia e non solo, adesso chiedono che venga loro restituito il maltolto.