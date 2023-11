Lo scorso 21 novembre, l’associazione universitaria “Atreju-La Compagnia Degli Studenti”, in occasione del ventennale dalla nascita, in una conferenza organizzata nell’Aula “Ex Chimica” del dipartimento di Giurisprudenza, ha organizzato un momento di confronto in relazione alla tematica della “transizione degli studenti nel mondo del Lavoro”.

All’evento hanno partecipato oltre 150 studenti. Da 20 anni a questa parte, tanti sono stati i momenti in cui Atreju si è esposta per argomenti di rilevanza sociale come questo, ma è stata l’ultima classifica “CENSIS” che vede Messina all’ultimo posto tra i grandi Atenei statali per occupabilità, con un tasso del 66%, a spingere la comunità studentesca a trattare la materia all’interno dell’Università.

Durante l’evento sono intervenuti come relatori: Sign. Antonio Alfarone, Agente “Sara Assicurazioni”; Prof. Alessandro De Carlo, associato di “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni”; Dott. Antonio Caroe, socio “WeSport”.

Sono altresì intervenuti per porgere i loro saluti: Avv. Piero Adamo, fondatore nel 2003 di Atreju – La Compagnia degli Studenti; Sig. Aurelio Bringheli, presidente dell’associazione e Senatore Accademico Unime.

Il dibattito è stato moderato dal Sig. Antonio Urbano, coordinatore dell’associazione Atreju.