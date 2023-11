Sono stati assolti perché il fatto non sussiste due medici dell’ospedale di Sant’Agata Militello, Giuseppe Miano e Giacomo Sarra, imputati per omicidio colposo in relazione al decesso di una donna 51enne di Alcara Li Fusi.

La donna morì nell’ottobre 2017 a seguito di complicazioni post operatorie dopo essere stato sottoposta ad intervento per problemi di natura intestinale. Secondo il capo d’imputazione i medici avrebbero tenuto un contegno negligente, attendista e blando durante il decorso operatorio della donna poiché, in presenza di un peggioramento delle sue condizioni cliniche, non avrebbero adottato iniziative sanitarie incisive, omettendo di attivarsi per il trasferimento in un altro centro specializzato o di sottoponendola a nuovo intervento chirurgico.

Responsabilità che però sono state escluse all’esito del dibattimento di fronte al Giudice del Tribunale di Patti, Giovanna Ceccon, nel quale i due medici sono stati difesi dagli avvocati Pippo e Salvatore Mancuso.

Nel processo, in cui il marito della donna era costituito parte civile, sono stati sentiti il perito della Procura ed i consulenti di parte, ed è stata quindi acquisiti una perizia dibattimentale medico legale disposta dal giudice stesso, che ha contribuito ad escludere il nesso causale tra la gestione post operatoria dei due sanitari e la morte della paziente, in presenza di altre comorbilità.