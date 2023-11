Il Consiglio Comunale di Galati Mamertino, riunitosi Mercoledì 22 Novembre in Sessione ordinaria, ha attuato il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2022 e del conto del patrimonio semplificato, e ha applicato una variazione al Bilancio di previsione 2023/2025.

Riguardo al Rendiconto l’Assessore Comunale al Bilancio e Consigliere di maggioranza Andrea Carcione ha spiegato che si tratta di un documento, che delinea un quadro globale sull’esercizio concluso. In seguito il Presidente del Consiglio Davide Di Nardo ha dato lettura di tutti i pareri favorevoli, in merito al Rendiconto, tra cui quello del Revisore dei Conti Silviano Bonafede presente in aula. Il Rendiconto, che è stato approvato con 6 voti favorevoli e 2 contrari (il gruppo di minoranza ha presentato una dichiarazione di voto negativa, in quanto ritiene che l’azione amministrativa non sia stata efficace in questi anni), fa registrare una diminuzione del disavanzo di amministrazione da 1.299.252,27 euro del 31 Dicembre 2021 a 729.682,08 euro del 31 Dicembre 2022.

Il Consigliere di minoranza Giuseppe Drago ha sottolineato che può essere un segnale positivo, quello della diminuzione dei numeri, ma che doveva essere l’Assessore a parlare di questi numeri e a esporre l’andamento del Rendiconto. E’ poi intervenuto il Sindaco Vincenzo Amadore, il quale ha messo in evidenza le problematiche relative alle società partecipate (problema che viene riscontrato in tutti i Comuni, e per cui sono necessarie una revisione annuale e una ricognizione); il primo cittadino galatese fa notare come la situazione non sia semplice, dato che le partecipate si riferiscono al passato. Il Sindaco Amadore ha poi spiegato che sta proseguendo bene il Piano di riequilibrio pluriennale e che l’auspicio è di approvare il Bilancio di previsione 2024 a fine anno o nei primi mesi del prossimo anno.

La variazione di Bilancio riguarda il progetto di demolizione e ricostruzione di loculi cimiteriali; la modifica si riferisce a un aumento di 57.063,04 euro dei costi del prezzario (l’importo complessivo del progetto passa da 250.000 euro a 307.063,04 euro). L’argomento è stato illustrato dalla Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Cavolo, la quale ha evidenziato che viene modificato di conseguenza, come atto propedeutico, anche il Programma triennale delle opere pubbliche. La proposta è stata approvata all’unanimità, con i voti favorevoli di tutti e 8 i Consiglieri Comunali presenti; il gruppo di minoranza ha presentato una dichiarazione di voto favorevole, in quanto crede che il cimitero sia una struttura molto importante per la popolazione e il progetto può portare a migliorare il cimitero comunale.

Il civico consesso ha poi determinato l’indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale, con un aumento da 246 euro circa a 308,54 euro, e il gettone di presenza dei Consiglieri Comunali in 16,27 euro; l’indennità del Presidente viene equiparata a quella degli Assessori Comunali. Il Consiglio Comunale ha anche attuato lo schema di Regolamento per la gestione del Centro Comunale di Raccolta (CCR), approvato già in precedenza dalla Giunta Municipale. Il gruppo di minoranza “Uniti si cresce” ha avanzato un emendamento, esposto dal Consigliere Claudia Bontempo, in cui si chiede di modificare l’art. 1 riguardante le modalità contrattuali e di affidamento, al fine di contrastare l’impennata del costo delle tariffe sui rifiuti. L’Arch. Cavolo ha dato un parere negativo sull’emendamento, dato che il Regolamento si riferisce solo all’apertura, al funzionamento e alla gestione del CCR e non al singolo contratto, e solo in un secondo momento si potrà scegliere a chi affidarlo. Anche il parere del Revisore dei Conti Bonafede è stato negativo sull’emendamento.

Il Consigliere di minoranza Giuseppe Drago ha evidenziato che, secondo il suo parere, l’opera del CCR doveva essere completata in tempi minori, in modo da far trarre vantaggi ai cittadini e alle attività commerciali. L’Arch. Cavolo ha risposto, spiegando che l’opera è stata completata ed è funzionante, bisogna adesso inviare il Regolamento per completare l’iter burocratico; ci sono stati alcuni intoppi burocratici, esistono dei tempi tecnici e sono stati effettuati i collaudi statici e degli impianti. Il Sindaco Amadore ha affermato che il Comune di Galati Mamertino è stato uno dei primi a beneficiare del finanziamento per il Centro Comunale di Raccolta e si augura che sarà anche uno dei primi a inaugurare l’opera, sottolineando come la percentuale di raccolta differenziata sia schizzata vicino al 90%. Il primo cittadino ha poi anticipato che presto saranno installati sul territorio comunale due contenitori “Mangiaplastica”, per cui le somme sono state ottenute da un altro importante finanziamento.

Infine il Consiglio Comunale galatese ha preso atto di una nota della Corte dei Conti, sulla verifica semestrale del Piano di riequilibrio pluriennale del 2021, e della petizione per la richiesta di un Commissario nazionale per risolvere la crisi della Brucellosi e della TBC, che stanno distruggendo soprattutto nel Sud Italia quello che rimane del sistema di allevamento territoriale. Questa petizione dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio On. Giorgia Meloni, al Ministro della Salute Prof. Orazio Schillaci e al Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. In segno di protesta l’allevatore siciliano Sebastiano Lombardo negli scorsi giorni ha iniziato lo sciopero della fame, presso la Sala Consiliare del Comune di San Teodoro.