In un momento storico in cui il tema della violenza sulle donne assume un ruolo centrale ed è tristemente di grande attualità, specie dopo il barbaro femminicidio della giovane Giulia Cecchettin, si susseguono le iniziative in vista del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

I ragazzi della squadra di calcio giovanile Gi.Fra. Milazzo, che militano nel campionato Under 17, alla fine dell’allenamento di ieri sera, hanno deciso di mettere in atto un gesto simbolico, ma dal grande valore sociale, specie perché condotto da giovanissimi uomini che prendono consapevolezza del grande valore umano del rispetto verso il prossimo.

Così si sono segnati di rosso per manifestare la loro solidarietà a tutte le donne vittime di violenza e gridare il loro deciso NO a qualsiasi atto di violenza verso il gentil sesso. Giovani calciatori, grandi uomini in prospettiva.