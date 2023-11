Il Consiglio Comunale di Frazzanò, riunitosi Domenica 19 Novembre in Sessione urgente, ha applicato due variazioni al Bilancio di previsione 2023/2025.

Le variazioni servono a ratificare le Delibere di Giunta Comunale n. 56 del 29 Settembre e n. 64 del 27 Ottobre; le due proposte all’ordine del giorno sono state illustrate dal Sindaco frazzanese Ing. Gino Di Pane e sono state approvate all’unanimità dagli 8 Consiglieri Comunali.

La prima variazione riguarda le somme assegnate al Comune di Frazzanò, con il Decreto PNRR, per l’integrazione nell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) delle liste elettorali. Invece la seconda variazione si riferisce ai contributi ottenuti, per l’assunzione del Segretario Comunale e per l’adeguamento delle indennità di funzione degli amministratori.