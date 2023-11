Si svolgerà domani alle ore 18:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Frazzanò, l’evento “Diamo voce al silenzio” in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Il Comune frazzanese, con questa manifestazione, aderisce alla campagna di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza e discriminazione, al fine di contrastare il fenomeno della violenza verso le donne e responsabilizzare al riguardo tutti i cittadini per questa ricorrenza.

Prenderanno parte all’evento l’Amministrazione Comunale e le autorità militari e a seguire si terrà l’inaugurazione della panchina “in rosso” nella Via Amato Machì, come gesto concreto per testimoniare l’indignazione di fronte alle numerose donne uccise in tutto il mondo.