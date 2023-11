“2100” è il nuovo singolo di Marco Corrao, cantautore di Capo d’Orlando, con alle spalle tour internazionali in USA, Svezia, Danimarca Inghilterra e collaborazioni, tra gli altri, con Eugenio Finardi, Moni Ovadia, Jono Manson, Bocephus King, Delta Moon, Michele Gazich.

Con questo brano, dall’anima blues ed elettronica, Corrao ci mette davanti ad una riflessione sul futuro dell’uomo e del nostro pianeta.

“Chissà come finirà questo mondo per noi umani. Una perdita di libertà dopo l’altra. Sempre il diritto e mai il dovere e adesso fai anche fatica a respirare. Il brano vuole spingere alla riflessione su quanto poco conosciamo il nostro pianeta e quanto poco riusciamo a sfruttare in economia le risorse che esso offre. Quando tua madre stanca di ogni scusa, ti abbandonerà alle tue mille ragioni che non stanno in piedi… cosa succederà? Riflettere per comprendere, comprendere per migliorare, migliorare per salvarci”.

Il video loop arricchisce il nuovo singolo e regala una speranza: “l’immagine di un cammino a piedi nudi su una terra bruciata e fumante, pochi esemplari di esseri umani che rimangono su un pianeta non più adatto alla vita. Unica speranza: la procreazione con una nuova consapevolezza.”

Il singolo, scritto da Marco Corrao e composto insieme a Roberto Terranova, esce per l’etichetta Comusi branch of Mhodì Music Company. Rec e Mix a cura del Twin Rivers Studio – Erre Studio Il videoclip è diretto da Calogero Ricciardello con la partecipazione di Davide Cuscunà, Mia Vilardo, Chiara Mangano.