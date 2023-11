Il direttore artistico del Tindari Festival, il pattese Tindaro Granata, ha ricevuto ieri, nel corso di una cerimonia al Teatro Gobetti di Torino, il premio Anct 2023.

Il prestigioso riconoscimento attribuito dall’“Associazione nazionale critici di teatro” giunge proprio per l’incarico svolto a vantaggio di uno dei più antichi Festival d’Italia, incorniciato da 67 edizioni dal Teatro Greco Romano di Tindari. L’attestato di merito è motivo d’orgoglio per la tutta la comunità pattese, e per l’Amministrazione Bonsignore che, nel 2021, ha deciso di affidare proprio a Granata l’incarico di direttore artistico del Tindari Festival: «Carissimo Tindaro – aveva scritto pubblicamente l’assessore alla cultura, Salvatore Sidoti – questo premio non aggiunge nulla alla tua grande professionalità, ma ripaga te per il duro lavoro svolto e noi per averti fortemente voluto».

Drammaturgo, attore, regista, quello del pattese Tindaro Granata, classe 1978, è un curriculum degno di nota, scritto lungo un percorso teatrale entrato sotto il cono di luce nel 2002 quando si presentò al provino per lo spettacolo “Pulcinella” di Massimo Ranieri, teatralizzando la canzone “U pisci spada” di Domenico Modugno. Molti sono i professionisti che hanno segnato la sua crescita artistica, primo fra tutti Carmelo Rifici grazie al quale ha calcato diversissimi palcoscenici italiani. Direttore artistico anche della referenziata scuola di teatro “Proxima Res” con sede a Milano, da diversi anni non ha fissa dimora a Patti dove, in aiuto all’incarico per il Tindari Festival, si avvale del regista Stefano Molica. Un cammino professionale senza sosta che la redazione di 98zero.com gli augura di proseguire sempre verso ulteriori successi, moralmente condivisibili da tutti i concittadini pattesi, oltre che siciliani.