E’ stato presentato ufficialmente nel Comune di Capri Leone il programma de “Il Magico Natale 2023“, che sarà caratterizzato da diversi appuntamenti tra sapori, tradizioni e divertimento dall’8 Dicembre al 6 Gennaio 2024.

Ci saranno vari eventi da evidenziare, tra cui il ritorno del Festival del panettone artigianale (dopo il successo della prima edizione dello scorso anno), previsto in Piazza Gepy Faranda Domenica 10 Dicembre con le degustazioni dei panettoni, lo spettacolo musicale della “Soluzione Band” e la presentazione di Antonio Puglisi, la tradizionale Festa degli anziani per l’11 Dicembre, una grande serata di beneficenza per il 9 Dicembre con Gaetano Ingala e Andrea e Simone, e tante altre novità assolute.

Il 16 Dicembre si terrà la Sagra della Ricotta, con la musica popolare de “I du Nini e Menzu“, il 17 Dicembre si svolgerà l’inaugurazione del Presepe Vivente al Santuario, a cura dell’Associazione Movimento Giovanile, il 22 Dicembre l’APS Pentamusa darà vita a “Incanto di Natale“, un Concerto del coro di voci bianche, dal 23 al 25 Dicembre ci saranno serate natalizie, con lo Zucco di Natale, gli zampognari e Babbo Natale, il 27 Dicembre sarà la volta di “Bimbi in Festa” a Capri Leone centro, a cura di “Marameo Animazione“, il 28 Dicembre la Banda Musicale ANSPI si esibirà nel Concerto di fine anno, il 30 Dicembre ci sarà l’evento “Salutando il 2023” con il Gruppo “Folk Nebrodi” e la degustazione di prodotti tipici. Chiuderanno il programma de “Il Magico Natale” la tombolata dell’Associazione “Il Borgo” il 5 Gennaio, e “La Befana in Piazza” e il Presepe Vivente al Santuario, previsti per il 6 Gennaio.

“Lo spirito natalizio è qualcosa di unico, che scalda il cuore. Le celebrazioni religiose – afferma il Sindaco On. Bernadette Grasso – e tutto il calendario delle attività, che abbiamo preparato per voi, contribuiscono ad alimentare quel senso di appartenenza che trasforma un gruppo di persone in comunità. Anche in occasioni come questa sono orgogliosa di rappresentare la nostra comunità. A nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale, ringrazio tutte le Associazioni e i volontari, che continuano a dare un contributo fondamentale per la crescita sociale del paese”.