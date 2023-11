Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione su gran parte della Sicilia. La situazione è in continua evoluzione e la nottata ha riservato temporali in diverse zone con piogge diffuse.

Anche la giornata odierna si apre all’insegna delle piogge. A metà mattinata un leggero miglioramento, dal pomeriggio una più marcata attenuazione e in serata sono previste schiarite. I venti spireranno moderati da Scirocco, in rotazione a orientali. Meteo: Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.