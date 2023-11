Tre risoluzioni consensuali comunicate dalla Società Nuova Igea Virtus negli ultimi due giorni.

L’ultima, in ordine cronologico, è quella con l’attaccante diciannovenne Santi Russo. Nella serata di ieri, invece, erano state comunicate le interruzioni dei rapporti con il difensore trentatreenne Mirko Moi e con l’esterno diciannovenne Fabrizio Silipigni che la società ha voluto ringraziare anche per il contributo fornito nella scorsa stagione culminata con il salto di categoria in Serie D.

Domenica prossima al D’Alcontres – Barone arriverà il Canicattì in occasione della 15^ giornata del campionato di Serie D.