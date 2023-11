Si sono disputati oggi pomeriggio gli incontri della prima giornata dei triangolari, validi per il secondo turno della Coppa Sicilia – Memorial “Filippo Lentini”, competizione riservata alle formazioni di Prima Categoria.

Nel triangolare 3 successo esterno dell’Orlandina, che si è imposta 1-0 contro la Nasitana con la rete decisiva di Vito Praticò; nello stesso gironcino è inserito anche lo Stefano Catania, che affronterà i propri avversari il 6 e il 13 Dicembre.

Nel triangolare 4 una delle due capoliste del Girone C di Prima Categoria Monforte San Giorgio ha pareggiato 1-1 in trasferta contro l’ORSA Promosport; al “Salvuccio Rao” di Barcellona Pozzo di Gotto i locali sono andati in vantaggio con Milo Bucolo e il Monforte ha trovato il pareggio con il gol di Alessandro Venuti. I prossimi match del triangolare sono in programma il 6 Dicembre, quando l’ORSA farà visita alla Folgore Milazzo, e il 13 Dicembre, quando il Monforte San Giorgio ospiterà la Folgore Milazzo.

L’altra capolista del Girone C di Prima Categoria Città di Villafranca era inserita nel triangolare 5 e, nella prima gara, è stata sconfitta in casa 2-1 dal Riviera Nord (nella foto). Hanno deciso l’incontro le reti di Alessio Rossano e Giuseppe De Marco; nello stesso triangolare si trova anche la compagine del Real Rocchenere. Infine nel triangolare 6 l’Akron Giarre ha battuto in casa 3-1 il Calcio Furci, con la doppietta di Luigi Marino e il gol di Simone Palermo (in questo triangolare è inserita anche la squadra del Giardini Naxos).