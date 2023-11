A due mesi dalla morte di Gabriele Iarrera, il diciottenne di Rometta, la procura di Messina vuole fare luce sulle cure a cui è stato sottoposto per 18 mesi tra Italia e Austria.

Il ragazzo era rimasto vittima di un incidente stradale a Venetico il 16 aprile dello scorso anno e, da quel momento, aveva lottato per mesi tra la vita e la morte dopo un lungo calvario ospedaliero terminato in Austria. Qui era stato portato dai suoi genitori dopo vari ospedali perché era stata prospettata alla famiglia la possibilità che avrebbero potuto riabilitarlo parzialmente. Mamma e papà lo hanno quindi trasferito al centro riabilitativo di Innsbruck, dove il giovane è stato sottoposto a cure neuro-riabilitative di vario tipo.

Ma Gabriele non è mai uscito dal coma dopo l’incidente. La macchina giudiziaria è andata avanti in questo anno e mezzo e si è aperto il processo penale a carico del conducente della autovettura, un ventenne messinese residente a Bologna, che aveva richiesto ed ottenuto di essere ammesso ad estinguere il reato con l’istituto della messa alla prova. Dopo la morte di Gabriele, il giudice per l’udienza preliminare Raffa ha disposto ulteriori indagini, dando incarico al Pubblico Ministero di effettuare l’autopsia, affidata al dottore Giovanni Andò.

Il medico legale dovrà anche accertare se vi sia stata imperizia da parte dei sanitari che lo hanno avuto in cura, dopo avere acquisito tutta la documentazione, con particolare riguardo a quella relativa al ricovero al centro Neurolesi e alla clinica austriaca. Non è escluso quindi che ci saranno presto ulteriori indagati. Per aiutare la famiglia a sostenere le spese mediche la comunità dei centri di Rometta e Venetico aveva anche effettuato delle raccolte dove è stata anche effettuate raccolte fondi.