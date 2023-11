Silenzio elettorale a 24 ore dal voto che domani vedrà la comunità accademica recarsi alle urne per eleggere il nuovo rettore.

Tre i candidati in campo per indossare l’ermellino: Michele Limosani, ordinario di Politica Economica, del prof. Giovanni Moschella ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico e della prof.ssa Giovanna Spatari, ordinaria di Medicina del Lavoro. I seggi elettorali resteranno aperti dalle 8 alle 20. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno all’indomani di ogni votazione. L’elettorato attivo interessato all’ elezione del 23 novembre è composto da 874 professori di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato, 139 ricercatori a tempo determinato, 6 dirigenti amministrativi. Nel caso di tutte e tre le categorie si tratta di voto pieno.

Mentre per 137 Ricercatori a tempo determinato si tratta di un voto ponderato il cui peso si traduce in 41 voti equivalenti. Per il personale tecnico-amministrativo, lettori e collaboratori esperti linguistici a fronte di 930 voti espressi si considereranno per equivalenti solo 218. E infine dei 15536 voti di studenti, dottorandi, assegnisti e specializzandi regolarmente iscritti i voti equivalenti sono 74. Il quorum di validità dell’elezione per l’elezione del Rettore è pari a 677 votanti.

Lezioni sospese sia domani che giovedì per consentire il regolare svolgimento di tutte le operazioni di voto. Per le votazioni sono stati individuati 12 seggi elettorali, tutti si trovano nel plesso centrale dell’Università. Per favorire la più ampia partecipazione al voto da parte dell’elettorato attivo, è stato istituito un servizio bus navetta dai vari Poli verso il Plesso centrale e viceversa.