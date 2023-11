Sarà allerta arancione sul Messinese e su gran parte della Sicilia. L’avviso è stato diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile Siciliana.

Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori orientali, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Temperature in generale calo, localmente sensibile nei valori minimi. Venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, specie sui settori meridionali, in progressiva attenuazione. Mari: Agitati il Tirreno occidentale, lo Stretto di Sicilia e localmente lo Ionio; generalmente mossi i restanti bacini, con moto ondoso in progressivo calo.