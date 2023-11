Per continuare a tenere i riflettori accesi su una questione sociale e culturale purtroppo sempre di tragica attualità, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’associazione nazionale Carabinieri sezione di S. Stefano di Camastra, con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di S. Stefano di Camastra ha organizzato una giornata che ha per tema: “La donna nella società di ieri, di oggi e di domani. Analisi, confronto e soluzioni alla questione femminile”.

L’evento si svolgerà venerdì 24 novembre.

Due saranno i momenti dedicati, nella mattinata protagonisti saranno tutte le scolaresche di ogni ordine e grado, in quanto è importante affermare e diffondere tra i giovani la cultura del rispetto. Inoltre, presso il salone delle conferenze della Società Operaia ci sarà un momento di riflessione e confronto con la campionessa nazionale di Karate Anastasia Orlando, che farà una dimostrazione su come difendersi in caso di aggressione fisica.

Nel pomeriggio alle ore 17:30 presso il Salone delle conferenze di Palazzo Trabia, la tavola rotonda con un parterre di autorevoli relatori tra cui il già Procuratore della Repubblica di Mistretta Luigi Patronaggio, chiamato a presiedere il convegno.

“Il nostro non vuole essere un incontro risolutivo, che cerchi di offrire soluzioni facili ad un problema molto complesso – afferma il Presidente della sezione ANC Pietro Volo – ma vuole essere una sorta di grande brain storming, un lavoro di gruppo per far emergere idee volte alla risoluzione di un problema, dal quale si esca arricchiti da nuove consapevolezze e da inaspettati dubbi”.

“Una serie di appuntamenti per riflettere su un problema complesso, uno dei maggiori del nostro tempo – ha dichiarato la dott.ssa Cristina Barone facente parte del comitato organizzatore nonché socia dell’associazione ANC di S. Stefano di Camastra – abbiamo ricevuto importanti adesioni da parte di organi che in questo settore operano, basti pensare che il convegno è accreditato dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia e dall’Ordine degli avvocati di Patti. Inoltre, hanno voluto dare il loro patrocinio e collaborazione l’ordine degli Psicologi della Regione Sicilia e il Circolo della Società Operaia di M.S. di Santo Stefano di Camastra. Saranno presenti il Rotary club di Sant’Agata di Militello, il Lions club dei Nebrodi, il Soroptmist di Sant’Agata Militello, la F.I.D.A.P.A. di Mistretta e tutte le associazioni antiviolenza del circondario.

Questa visione d’insieme consente di avere uno approccio con l’utilizzo di canali diversi per raggiungere target differenti con l’obiettivo ambizioso di eliminare la violenza alle donne.